Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и Национальный нефтегазовый форум:

- X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 года;

- "РусАл", En+ и "О'КЕЙ" опубликуют квартальные операционные результаты;

- Polymetal проведет "День инвестора";

- Во вторник и среду в Москве пройдет Национальный нефтегазовый форум.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.