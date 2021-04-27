Российский фондовый рынок начнет торги во вторник с роста - "Алор Брокер"

Российский фондовый рынок начнет торги во вторник ростом с очередным обновлением исторических максимумов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Правда, эксперт предупреждает, что о каком-то мощном восходящем импульсе говорить рано. "Во-первых, индексу Мосбиржи нужно бы закрыться выше 3620 пунктов, что откроет техническую дорогу в район 3670 пунктов. Во-вторых, покупкам не будет способствовать приближение длинных выходных, в преддверии которых многие трейдеры вполне могут начать сокращать "лонги", - указывает он.

Отскок во вторник, по мнению Антонова, могут начать котировки акций "Роснефти", сильно перепроданной в последние дни. Позитивно смотрит эксперт инвесткомпании и на "Норникель", драйвером роста котировок которого выступит подорожавший на 1,5% никель. Ну и, конечно, внимание на черных металлургов.

"Сбербанк потихоньку подбирается к "круглой" отметке 300 рублей, вблизи которой может произойти торможение и даже откат вниз. Но пробой этого уровня - дело лишь времени. Банк получает поддержку от укрепления рубля и повышения ключевой ставки ЦБ. Приближается и время отсечки реестра под годовые дивиденды, а Сбербанк традиционно быстро закрывает дивидендный гэп", - отмечает Антонов.

Впрочем, аналитик "Алор Брокер" не советует увлекаться покупками "голубых фишек" широким фронтом. "Америка торгуется на сильном сопротивлении, и риски коррекции на рынке акций США велики. Причем особых драйверов роста американских акций не прослеживается, за исключением продолжающейся накачки мировой финансовой системы ликвидностью. Очень хороший сезон отчетностей уже заложен в котировки", - пишет эксперт инвесткомпании.

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