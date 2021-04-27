Вероятна восходящая динамика рынка акций РФ на торгах во вторник - ПСБ

Вероятна восходящая динамика на российском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, на старте торгов вторника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку обновить исторические максимумы. В результате индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая динамику цен на нефть, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор, бумаги которого будут отыгрывать потери понедельника. Отметим, что в ходе торгов, на нашем рынке могут сохраниться позитивные настроения, что позволит ему продолжить восходящую динамику", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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