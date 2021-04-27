Новых драйверов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Новых драйверов для укрепления курса рубля к доллару в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Пара доллар/рубль, несмотря на мощную поддержку налогового периода, никак не может закрепиться под отметкой 75 руб./$1. В среду с уплатой налога на прибыль завершится и эта поддержка, после чего традиционно в конце месяца стоит ждать ослабления российской валюты. Каких-то новых драйверов роста рубля не прослеживается, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля или активов, выигрывающих от девальвации российской валюты", - пишет эксперт.

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