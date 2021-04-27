Возможно снижение цены нефти в диапазон $61,5-63,5/барр. - BCS Express

Возможно снижение цены на нефть марки Brent в диапазон $61,5-63,5 за баррель, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"По совокупности факторов рыночный сентимент остается слабо негативным. В отсутствие новых драйверов нефтяные котировки могут постепенно снижаться под давлением рисков на стороне спроса из-за эпидемии в Азии. При этом масштабного падения не ожидается. Цены на нефть марки Brent могут спуститься в диапазон $61,5-63,5 за баррель", - пишет он в комментарии инвесткомпании.

Технический комитет ОПЕК+ в понедельник провел заседание, по итогам которого прогнозы по спросу в 2021 году остались в силе, отмечает Галактионов. ОПЕК ожидает роста на 5,95 млн б/с, до 96,5 млн б/с.

Министерский комитет ОПЕК+, который будет принимать решение о параметрах добычи в ближайшие месяцы, соберется в среду, 28 апреля, в формате видеоконференции. Вероятнее всего, предполагает эксперт инвесткомпании, нефтепроизводители не будут корректировать существующие планы, согласно которым с мая по июль сокращения добычи будут смягчены с 8 млн до 5,9 млн б/с.

Ливийская национальная нефтяная компания отменила форс-мажор на экспортном терминале в порту Hariga, из-за которого на прошлой неделе была приостановлена добыча около 0,3 млн б/с. Теперь эти баррели могут вернуться на рынок, обращает внимание Галактионов. При этом ситуация в стране далека от стабильной, новые форс-мажоры могут случиться в любой момент. В прошлом году большую часть времени добыча в стране была на уровне менее чем 0,2 млн б/с из-за внутриполитического конфликта, указывает аналитик BCS Express.

Поздно вечером во вторник будет опубликована предварительная оценка запасов нефти и нефтепродуктов в США от API.

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