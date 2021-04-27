Общий фон для рынка акций РФ остается благоприятным - BCS Express

Общий фон для российского рынка акций остается благоприятным в настоящее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общий фон для российского рынка акций остается благоприятным. Существенных просадок на рынке сырья не наблюдается: цены на нефть относительно стабильны, а в некоторых металлах продолжается ралли. Глобальный индекс MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших рынков акций развитых и развивающихся стран, накануне переписал исторические максимумы. То есть мы продолжаем наблюдать общий рост мировых рынков, что позитивно и для российских бумаг", - пишет аналитик инвесткомпании.

Карпунин отмечает, что общая волатильность на отечественном фондовом рынке в понедельник была невысокой. Обороты торгов были на среднем уровне. Внутридневные колебания индекса Мосбиржи уложились в 20 пунктов. О перестановке целевых ориентиров, по мнению эксперта инвесткомпании, можно будет говорить при закрытии сессии выше 3620 пунктов. В таком случае далее индекс может направиться в сторону следующего препятствия в районе 3690-3700 пунктов.

Позитивный взгляд на горизонте 2021 года среди энергетиков сохраняется по "Интер РАО" и "Юнипро", указывает Карпунин. В "Русгидро" в ближайшей перспективе допускается подъем в сторону 0,88-0,90 рубля. Среди внутренних историй, по мнению аналитика BCS Express, также можно выделить обыкновенные акции Сбербанка, которые находятся в шаге от круглой отметки в 300 рублей.

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