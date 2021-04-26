Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 - Газпромбанк

Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Внешний фон на минувшей неделе оставался благоприятным для рубля, дополнительную поддержку оказало также повышение ключевой ставки Банком России сразу на 50 б.п. На этой неделе влияние локальных факторов на валютный курс будет низким. Заканчивается налоговая неделя, и поддержка рубля от продаж валюты экспортерами будет незначительной. Внешние факторы, напротив, будут иметь более значимое влияние. Ключевое событие - заседание ФРС в среду. Мы ожидаем, что на этой неделе USD/RUB будет находиться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1", - прогнозируют аналитики инвестбанка.

По их мнению, из международных событий на предстоящей неделе влияние на рынок прежде всего могут оказать заседание ФРС США по монетарной политике, обращение Дж. Байдена к Конгрессу США, а также публикация экономической статистики США

Также эксперты Газпромбанка напоминают, что на прошедшей неделе рубль укрепился к доллару на 1,1% до 74,9 руб./$1. Валюты EM умеренно укрепились по отношению к доллару, индекс DXY ослаб на 0,8% Наиболее сильная динамика, помимо российского рубля, наблюдалась в валютах Бразилии, Мексики и Венгрии (+2,0%, +0,5% и +0,4% соответственно), негативная динамика была отмечена в турецкой лире и тайском бате (-3,9% и -0,6% соответственно). Форвардная кривая российского рубля переместилась вниз на 0,7-0,9 руб./ $1.

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