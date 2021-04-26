|Инструмент
|В обращении, $млн
|Дата погашения
|Ставка купона,%
|Цена,%
|Доходность,%
|Газпром-34
|1200
|28.04.2034
|8,6
|146,3
|4,0
|Лукойл-30
|1500
|06.05.2030
|3,9
|104,6
|3,3
|ВЭБ-25
|1000
|22.11.2025
|6,8
|117,1
|2,8
|Норникель-35
|500
|11.09.2025
|2,6
|99,8
|2,6
|Евраз-24
|700
|02.04.2024
|5,3
|107,6
|2,5
|Сибур-24
|500
|23.09.2024
|3,5
|103,3
|2,4
|Совкомфлот-23
|500
|16.06.2023
|5,4
|106,8
|2,1
|Газпром Нефть-23
|1500
|27.11.2023
|6,0
|110,0
|2,0
|Новатэк-22
|1000
|13.12.2022
|4,4
|104,9
|1,4
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Главная / Аналитикам / Аналитика / Sber CIB внес изменения в топ еврооблигаций российских компаний
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26 апреля 2021 года 18:45
Sber CIB внес изменения в топ еврооблигаций российских компаний
Аналитики Sber CIB обновили топ еврооблигаций российских компаний, добавив выпуски Еvraz и "Сибура", говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB добавили в топ выпуски Еvraz и "Сибура" с доходностью соответственно 2,5% и 2,4% годовых в долларах и с погашением в 2024г. "Финансовые показатели Еvraz в первой половине 2021г поддержит устойчивый рост цен на сталь, - отмечается в комментарии. - Выпуск "Сибура" - один из самых привлекательных среди бумаг с аналогичными инвестиционными рейтингами. Компания выигрывает от восстановления спроса и цен на нефтехимическую продукцию, а её производство увеличилось благодаря запуску масштабных проектов в прошлом году". Эксперты Sber CIB напоминают, что в начале года российский рынок еврооблигаций находился под давлением из-за роста доходности госбумаг США и геополитических факторов. Аналитики ожидают повышенной волатильности российских бумаг на среднесрочном горизонте. Поэтому в подборке немного сокращен средний срок до погашения, но его средневзвешенная доходность практически не изменилась, оставшись около 2,6% годовых.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОБОНДЫ-ТОП-АНАЛИТИКА
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