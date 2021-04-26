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26 апреля 2021 года 18:03
Возможен рост цен ОФЗ и корпоративных бондов в краткосрочной перспективе - BCS GM
Возможен небольшой рост котировок ОФЗ и корпоративных облигаций в краткосрочной перспективе, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан. "На наш взгляд некоторое снижение геополитических рисков вместе с ростом рубля могут поддержать спрос на ОФЗ и корпоративные выпуски. Однако значительного роста котировок в краткосрочной перспективе мы не ждем, темпы роста инфляция все еще остаются высокими, а существенный потенциал роста ставки в 2021 году ограничивает возможности снижения доходностей ОФЗ. Мы по-прежнему считаем наиболее привлекательными выпуски с дюрацией 2-3 года рейтинговой категории "В+/ВВ"- с доходностями около и выше 7,0% годовых", - пишут эксперты BCS GM в своем обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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