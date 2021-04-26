"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" рекомендует покупать привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка с целью 294,2 руб. и 326,9 руб. за штуку соответственно, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акционеры Сбербанка по итогам годового собрания акционеров, как и ожидалось, утвердили дивиденды за 2020г в размере 18,7 руб. на акцию каждого типа. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 мая. Таким образом, всего на дивиденды будет направлено 422,4 млрд руб., или 55,9% чистой прибыли прошлого года по МСФО. Отметим, что дивидендная доходность акций Сбербанка составляет 6,4% по "обычке" и 6,7% по "префам" и является одной из самых высоких среди не только российских, но и мировых кредиторов", - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Что касается будущих дивидендов, то по итогам 2021г они вполне могут стать рекордными, полагает эксперт. По его оценкам, чистая прибыль Сбербанка в нынешнем году увеличится почти на 15%, до 872 млрд руб. Если предположить, что на дивиденды будет направлено 50% прибыли, как записано в дивидендной политике, дивиденд за этот год может составить 19,3 руб. на акцию каждого типа.

"При этом мы планируем скорректировать наши прогнозы финпоказателей Сбербанка после публикации банком отчетности по МСФО за I кв. 2021г, намеченной на 29 апреля. В настоящий момент наша целевая цена по обыкновенным акциям Сбербанка на горизонте 12 месяцев составляет 326,9 руб., по привилегированным - 294,2 руб. Рекомендация по обоим типам акций - "Покупать"", - заключает Додонов.

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