Акции Сбербанка, TCS Group и НОВАТЭКа сохраняют тенденцию к росту - BCS Express

Акции Сбербанка, TCS Group и "НОВАТЭКа" показали продолжительный рост и могут сохранить такой тренд в будущем, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"TCS Group переносит в онлайн традиционные банковские продукты, параллельно развивая целую экосистему различных финансовых и нефинансовых сервисов, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Компанию характеризуют высокие темпы роста выручки и прибыли, а также высокий уровень рентабельности капитала - 40% по итогам 2020г. Перспективная отрасль, высокие темпы роста и корпоративное управление, соответствующее лучшим современным практикам, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее группы и ожидать роста капитализации в ближайшие годы".

Эксперт отмечает, что в 2020г показатели группы замедлились, но для кризисного года выглядели очень хорошо. В следующие несколько лет, согласно стратегии, компания планирует поддерживать среднегодовой темп роста на уровне 20%. Рентабельность капитала ожидается на уровне 30%.

"Сбербанк, крупнейший банк страны, обладающий большими ресурсами, несколько лет назад встал на путь преобразования в экосистему взаимосвязанных цифровых сервисов, - пишет Галактионов. - Системообразующий статус и присутствие в составе акционеров государства усиливают уверенность в надежности банка, а стратегия развития очерчивает привлекательные перспективы роста. Обладая достаточно сильными и устойчивыми показателями основного бизнеса, банк инвестирует средства в развитие перспективных IT-проектов, что будет поддерживать рост и рентабельность в будущем. Недостатком акций Сбербанка является то, что они являются очень чувствительными к настроениям международных инвесторов в отношении российских активов".

"НОВАТЭК" - один из наиболее эффективных представителей российской нефтегазовой отрасли, сфокусированный преимущественно на экспорте газа.

"Маржинальность EBITDA в доковидных 2018-2019 гг. составляла 50%. Среднегодовой темп роста EBITDA c 2013 по 2019 гг. был на уровне 24%, выручки - 19%. Фокус на экспорте защищает компанию от колебаний курса рубля. Завершение перспективных проектов в ближайшие 5 лет позволяет ожидать дальнейшего роста производства и финансовых показателей", - подчеркивает эксперт BCS Express.

По его мнению, долгосрочный тренд на ESG и замену угольной тепло- и электрогенерации на более чистую газовую дает основание для позитивных прогнозов по спросу на продукцию "НОВАТЭКа".

"Компания в меньшей степени подвержена геополитическим рискам за счет долей иностранных партнеров в своих проектах. Акции "НОВАТЭКа" радуют акционеров устойчивым ростом на протяжении последних 10 лет. Единственной существенной просадкой было падение во II кв. 2020г на фоне шокового падения спроса на углеводороды", - указывает Галактионов.

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