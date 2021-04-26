"Финам" рекомендует покупать акции Роснефти с целью 590,8 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 590,8 руб., что соответствует апсайду 10,1%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"СД "Роснефти" рекомендовал выплатить 6,94 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам 2020 года. Дивидендная доходность может составить скромные 1,3%. Размер дивидендов соответствует дивидендной политике и составляет 50% чистой прибыли по МСФО. Интересно отметить, что "Роснефть" не стала исключать квазиказначейские акции из расчёта дивидендов, что могло бы немного увеличить их размер на акцию. Скромный размер дивидендов связан не только с тяжёлым для нефтегазовой отрасли 2020г на фоне пандемии, но и разовыми факторами. В 2020г "Роснефть" получила 167 млрд руб. убытков по курсовым разницам и 382 млрд руб. убытков от обесценения активов и гудвила. Частично компенсировали данные убытки и позволили выйти в прибыль по итогам года положительные переоценки активов по сделкам, связанным с проектом Восток Ойл", - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

По его мнению, в любом случае дивиденды по итогам 2020г никак не влияют на текущую оценку акций компании. "В 2021г мы ожидаем роста дивидендной доходности до более привлекательных 7,5%. При этом ключевым фактором в инвестиционной истории "Роснефти" всё ещё остаётся развитие проекта Восток Ойл и возможные новости насчёт продажи новых долей в нём. Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на акции "Роснефти" и рекомендуем покупать их с целевой ценой 590,8 руб., что соответствует апсайду 10,1%", - указывает Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.