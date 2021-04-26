Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции Распадской с целью 275 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Распадская" увеличила в I кв. 2021г года добычу угля на 8% по сравнению с IV кв. 2020г, до 6,492 млн тонн, говорится в сообщении компании. Продажи концентрата в прошлом квартале повысились на 5%, до 3,735 млн тонн. Наиболее привлекательным экспортным направлением продолжал оставаться Китай: за прошлый квартал в КНР было отгружено более 130 тыс. тонн угольной продукции (+8% кв/кв).

"Показатели "Распадской" выросли не только относительно IV кв., но и I кв. 2020г. Мы положительно оцениваем данные результаты, отмечая в том числе и рост цены - на 19% относительно 4 кв. и 10% - относительно 1 кв. 2020 г. На наш взгляд, хорошая ценовая конъюнктура рынка угля поддержит финансовые результаты "Распадской" по итогам I кв. 2021г. Мы рекомендуем акции Распадской к покупке с таргетом в 275 руб./акцию", - пишут аналитики ПСБ.

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