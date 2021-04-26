Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание, что у российских компаний наступил сезон отчётности за первый квартал текущего года. Также в центре внимания инвесторов будут заседание ФРС США по ставке и последующее выступление ее главы Джерома Пауэлла.

26 апреля:

- Финансовые результаты "Ленты" и Tesla Inc. за первый квартал 2021 года;

- Заседание комиссии по иранской ядерной сделке;

- IFO Institute: индекс делового климата в Германии за апрель.

27 апреля:

- Финансовая отчётность X5 Retail Group, HSBC, UBS, Alphabet Inc. и BP plc за первый квартал 2021 года;

- "День инвестора" Polymetal;

- Индексы цен на жилье за февраль и потребительской уверенности за апрель в США.

28 апреля:

- Результаты "Яндекса", "НОВАТЭКа", Facebook Inc., Deutsche Bank за первый квартал 2021 года;

- Решение по ставке ФРС США и пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла;

- Встреча мониторингового комитета ОПЕК+;

- Президент США Джо Байден выступит в Конгрессе;

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

29 апреля:

- Отчётность Сбербанка, Mail.ru Group, "Детского мира", "Магнита", VEON, Amazon.com Inc. за первый квартал 2021 года;

- "День инвестора" "Газпрома";

- ВВП США за первый квартал 2021 года;

- Безработица и инфляция в Германии, индексы делового и потребительского оптимизма в еврозоне за апрель.

30 апреля:

- ВВП еврозоны, Германии, Франции за первый квартал 2021 года;

- Доходы и расходы населения в США за март, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и PMI Чикаго за апрель.

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