Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-76,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-76,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"После решения ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5,0% годовых рубль ускорил рост. Главным драйвером укрепления рубля выступает снижение геополитических рисков на фоне сообщений Минобороны РФ о завершении учений на юге и юго-западе страны и начале возвращения воинских частей в места дислокации, а также после слов президента РФ Владимира Путина о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Укрепить рубль еще сильнее может пик налогового периода на текущей неделе", - пишет Тимошенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.