Текущая неделя будет позитивной для рубля - "Локо-Инвест"

Текущая неделя будет позитивной для рубля, возможны попытки укрепления национальной валюты ближе к уровню 74 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль завершил торги пятницы на мажорной ноте благодаря благоприятному внешнему фону и "ястребиной" позиции ЦБ. Предстоящая неделя обещает быть позитивной для рубля, пусть и довольно волатильной: впереди налоговые выплаты и предпраздничные дни при огромном количестве внешних событий, основным из которых будет заседание ФРС. Ожидаем, что оно сложится умеренно негативно для доллара, поддержав ЕМ валюты. Поэтому в течение текущей недели прогнозируем новые попытки рубля сместиться ближе к уровню 74 руб./$1", - пишет Полевой.

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