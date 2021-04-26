Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром , что привело к отступлению пары доллар/рубль ниже 74,9 руб./$1. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения роста рубля, чему способствуют уровни в ценах на нефть и снижение геополитических рисков. В результате американская валюта закрепится в диапазоне 73-75 руб./$1, который, на наш взгляд, будет актуальным для нее в рамках предстоящей недели", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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