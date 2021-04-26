Возможен подъем котировок ADS Ozon к 5000-5200 руб. в ближайшее время - BCS Express

Котировки ADS Ozon могут подняться к уровням 5000-5200 рублей в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"С середины марта текущего года в бумагах Ozon наблюдается восходящая тенденция. В рамках этого движения цена в ближайшее время может подняться в сторону февральских рекордов - около 5000-5200 руб. О более высоких целевых ориентирах пока говорить преждевременно. В целом ADS сложно назвать недооцененными, учитывая высокие мультипликаторы", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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