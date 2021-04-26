Индекс Мосбиржи закрепится выше 3600 пунктов в понедельник утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет закрепиться выше 3600 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, в понедельник ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи уже на открытии обновить исторические максимумы и закрепится выше 3600 пунктов. В ходе сессии внешняя конъюнктура продолжит толкать российские бумаги вверх, в результате чего рынок попытается выйти в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая ситуацию в ценах на нефть, хуже рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, что сдержит рост индекса Мосбиржи", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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