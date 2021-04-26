Сохраняется потенциал укрепления рубля в среднесрочной перспективе - BCS Express

Сохраняется потенциал умеренного укрепления курса рубля к доллару в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB в пятницу опускалась ниже 75 руб./$1. Причин для существенного роста пока не наблюдается. Наоборот, учитывая высокие цены на сырье, в среднесрочной перспективе сохраняется пространство для умеренного укрепления рубля. Фактор геополитики временно отошел на второй план, - пишет аналитик инвесткомпании. - Сейчас в паре USD/RUB как раз решающий момент. Если удастся закрепиться ниже 75 руб./$1, то далее можно будет говорить о полном возвращении в ранее проторгованный диапазон 72,5-75 руб./$1. В этих границах пара может оставаться в течение ближайших недель".

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