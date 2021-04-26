Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. По-прежнему актуален среднесрочный восходящий канал. Область 3600-3620 пунктов выступает ближайшей зоной торможения. Если она будет пройдена, то далее цели роста сместятся в сторону 3690-3700 пунктов. В то же время отметим, что торговая активность ближе к концу недели может снизиться. А на следующей неделе в связи с майскими праздниками и нерабочим периодом обороты, скорее всего, упадут еще сильнее", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Карпунин также констатирует, что российский рынок акций завершил прошлую неделю около исторических максимумов. Индекс Мосбиржи находится в шаге от рекордных отметок, в районе 3600 пунктов.

"Ключевым событием недели стало решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,00%. Это не позволило российскому рынку показать более существенный рост. Более высокие ставки в экономике негативны для многих компаний, повышая затраты на обслуживание долга и требуемую норму возврата на капитал по инвестпроектам. Кроме того, вызванный ужесточением монетарных условий рост доходностей облигаций увеличивает их привлекательность по сравнению с акциями", - пишет эксперт BCS Express.

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