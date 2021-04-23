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23 апреля 2021 года 17:27
Бумаги Mail.ru, Ленты и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Mail.ru Group, "Ленты" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты за I квартал 2021 года Mail.ru представит 29 апреля. Ожидается дальнейший рост выручки, при этом динамика показателей рентабельности может остаться нестабильной. Улучшение прибыльности компании могло бы стать хорошим сигналом для инвесторов, так как сейчас это один из возможных факторов, сдерживающий участников рынка от вложений в акции", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. Аналитик обращает внимание, что бумаги сильно потеряли в цене с начала 2021 года, при этом объективных причин, помимо переориентации спроса инвесторов с IT-сектора на истории стоимости, нет. "Бумаги торгуются заметно дешевле отраслевых конкурентов, при этом бизнес растет. Из-за этого сохраняется потенциал позитивной переоценки Mail.ru на длинной дистанции", - пишет Пучкарев. "Техническая картина неоднозначная. Интенсивное снижение бумаг прекратилось, котировки перешли в волатильный боковик со смазанными границами. Ключевая зона поддержки сейчас - 1690-1710 рублей. Следует аккуратно работать в данном диапазоне, так как пробой без объемов и ускорения может уложиться в рамки расширяющейся консолидации. Если инвесторы получат позитивный драйвер в виде финансового отчета, можно будет ожидать движения вверх с первой целью на 1820 рублях", - указывает эксперт инвесткомпании. Ритейлер "Лента" 26 апреля опубликует производственные и ключевые финансовые результаты за I квартал. В отчете, по мнению Пучкарева, стоит обратить внимание на темпы роста выручки, LFL-метрики, а также показатели онлайн-сегмента. Возможно, компания представит первые результаты работы в рамках новой стратегии и обновит прогнозы на 2021 год, отмечает он. "В бумагах "Ленты" складывается интересная техническая картина. Котировки опустились к неплохой поддержке 235 рублей, вблизи уровня также находится 200-периодная скользящая средняя. Если отчет окажется позитивным, можно будет ожидать как минимум технического отскока в бумаге. Ближайшее сопротивление сейчас можно обозначить на 245 рублях", - указывает аналитик BCS Express. "Детский мир" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО 29 апреля. "Операционные показатели вышли сильными, спровоцировав подъем бумаг. От финансовых показателей ожидается рост, при этом нужно учитывать, что I квартал сезонно наиболее слабый для компании. Так как выручка уже была раскрыта в рамках производственного пресс-релиза, то в фокусе рентабельность EBITDA, которая будет зависеть от SG&A, а также чистая прибыль", - отмечает эксперт. "С технической точки зрения, бумаги находятся в коррекционном откате после волны роста на операционном отчете. Ближайшей целью снижения можно обозначить уровень 146 рублей. При этом отскок может начаться раньше, так как "стохастик" на дневном интервале уже перегрет", - обращает внимание Пучкарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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