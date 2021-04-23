Рубль, вероятно, будет в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Ключевым событием завершения этой недели стало решение Центробанка поднять ставку на "радикальные" 0,5 п.п., до 5%. Это вызвало небольшой подъем рубля, он укрепился на отметке ниже 75 руб./$1. Рубль сейчас - довольно политизированная валюта, и в большей степени на его укрепление повлияли новости об окончании военных учений возле границ России и возвращении войск по местам дислокации. Таким образом, куда большее влияние на рубль оказывают внешнеполитические факторы, нежели изменение ключевой ставки. Прогнозируемый курс на следующую неделю: 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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