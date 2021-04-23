Рынок нефти остается под воздействием противоположных драйверов - BCS Express

Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных драйверов - сложной ситуации в Индии и ряде других стран из-за COVID-19 и сокращением добычи в Ливии, говорится в комментарии BCS Express.

Нефтяные цены умеренно повышались в пятницу утром, однако после старта основной российской сессии стали проседать, периодически резко отскакивая от локальных минимумов. В текущий момент котировки нефти марки Brent несут небольшие потери, констатирует аналитик инвесткомпании Дмитрий Бабин.

"Рынок нефти остается под воздействием противоположных драйверов. С одной стороны, сложная ситуация с пандемией в Индии и некоторых других странах ставит под угрозу восстановление спроса на нефть. С другой стороны, Ливийская национальная нефтяная компания в четверг сообщила, что добыча в стране сократилась с 1,3 до 1 млн б/с из-за бюджетного спора с Центробанком и может снизиться еще больше. Дополнительную поддержку всем сырьевым товарам оказывает снижение доллара, возобновившееся в четверг вечером", - отмечает Бабин.

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