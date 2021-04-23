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23 апреля 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru c целью 2110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 1760 руб., потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Правительство может создать специальный фонд для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Бенефициарами инициативы на рынке называют Mail.ru Group и "Яндекс". На Mail.ru приходится около 40% от выручки на игровой бизнес. Текущая новость является позитивным для компании", - пишут аналитики "Финама". Также они указывают, что с точки зрения теханализа бумага в последнее время находилась в падающем тренде, из которого пытается выйти. "Открывать позиции стоит при закреплении выше 1760 руб. с целью 2110 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп заявки на уровне 1660 руб., риск на портфель составит 1,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - отмечают эксперты инвесткомпании. Mail.ru Group - российская технологическая корпорация. Среди её активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Crossfire, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и LOST ARK, мессенджер "ICQ", мобильный сервис бесплатных объявлений "Юла", каршеринг YouDrive, сервис онлайн-заказа такси "Ситимобил" и платформа для доставки еды Delivery Club. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-MAIL.RU-GDR-ИНВЕСТИДЕЯ
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