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23 апреля 2021 года 13:52
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4100-4150 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4100-4150 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне "медведи" краткосрочно перехватили инициативу, при этом паттерн "двойная вершина" находится на заключительной стадии формирования. Коррекция может продолжиться. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4080 пунктов, в области которого пролегает 20-дневная скользящая средняя", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев. Эксперт отмечает, что в пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Европейские рынки преимущественно находятся в красной зоне, тогда как фьючерс на S&P 500 растет после падения накануне. "Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов, - указывает Пигарев. - На текущий момент финансовые результаты опубликовали около 22% эмитентов из индекса S&P 500, причем квартальные отчеты более 86% из них оказались лучше ожиданий. Также в четверг вышли позитивные макроданные по США: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю на 39 тыс., до 547 тыс., при прогнозируемом уровне - 625 тыс.". Однако ни сильная отчетность компаний, ни позитивная экономическая статистика не смогли остановить распродажи на американском фондовом рынке. Негативная динамика индексов, на взгляд аналитика "Фридом Финанс", была обусловлена планами президента США по повышению налогов на прирост капитала. По информации Bloomberg, Байден предлагает повысить ставку с 20% до 39,6% для американцев с доходом от $1 млн в год, что может вызвать более существенную коррекцию на рынках, поскольку состоятельные американцы предпочтут зафиксировать прибыль в акциях в текущем году, чтобы заплатить налоги по текущей ставке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SАКЦИИ-ПРОГНОЗ
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