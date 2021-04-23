.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Freeport-McMoRan
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 апреля 2021 года 12:32
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Freeport-McMoRan
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Оптимизму относительно перспектив компании в 2021 году будут способствовать продолжение роста добычи, позитивная динамика на рынке нефти и стабилизация цен на золото, полагает эксперт "Финама" Алексей Калачев. "Хотя данные по выручке и прибыли за первый квартал 2021 года полностью совпали с консенсус-прогнозами, рынок воспринял результаты негативно, и стоимость акций компании в четверг после выхода отчетности снизилась на 3,23% - до $34,74. В годовом сравнении по отношению к низкой базе первого квартала 2020 года квартальные результаты выглядят впечатляюще, однако по отношению к ударным цифрам четвертого квартала 2020 года они смотрятся значительно скромнее", - отмечает аналитик. Эксперт также обращает внимание, что в феврале Freeport-McMoRan утвердила новую финансовую политику в целях поддержания сильного баланса, увеличения доходов акционеров и расширения возможностей для будущего роста. В частности, возобновились квартальные выплаты дивидендов. Пока решено платить по $0,3 на акцию в год или по $0,075 за квартал. После снижения величины чистого долга до уровня ниже $4 млрд компания намерена возвращать акционерам не менее 50% свободного денежного потока, указывает Калачев. Freeport-McMoRan Inc. - ведущая международная горнодобывающая компания, один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий 4-е место по объемам добычи с долей рынка около 5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-FREEPORT/MCMORAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
23 апреля 2021 года 11:46
Акции Polymetal могут стать интересной альтернативой прямым покупкам серебра, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Спрос на серебро, в отличие от золота, в большей степени зависит от спроса со стороны промышленности, на который приходится более 50% всего потребления металла. Это выгодно... читать дальше
.23 апреля 2021 года 11:23
Бонды "Аэрофлота" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии ITI Capital. ""Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций - как традиционных, так и вечных. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд руб., решение по... читать дальше
.23 апреля 2021 года 11:09
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 6648 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Группа "Акрон" по итогам представленных операционных результатов за первый квартал текущего года нарастила производство за счет расширения мощностей по... читать дальше
.23 апреля 2021 года 10:46
Аналитики Промсвязьбанка позитивно оценивают финрезультаты Группы "М.Видео" за 1К21 и рекомендуют держать акции компании с целью 774 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. ""М.Видео" опубликовала операционные результаты за 1К21. Общие онлайн-продажи компании выросли на 62,8%, до 92,4 млрд... читать дальше
.23 апреля 2021 года 10:31
Возможно укрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 75 руб./$1 в ближайшее время в случае отсутствия новых негативных факторов, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль стал безусловным лидером укрепления против доллара. Естественно, что геополитика сыграла в этом основную роль, а... читать дальше
.23 апреля 2021 года 10:19
Аналитики "Финама" позитивно оценивают финрезультаты Polymetal за 1К21 и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целью 2100 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем отчет, который подтверждает нашу оценку Polymetal как перспективной и... читать дальше
.23 апреля 2021 года 10:06
Возможно укрепление курса рубля к доллару до 75 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль, отмечают эксперты Sber CIB. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки... читать дальше
.23 апреля 2021 года 09:56
Возможное повышение ключевой ставки Банка России в пятницу на 25-50 б.п. уже заложено в цены ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В фокусе внимания инвесторов в пятницу будет заседание ЦБР по ключевой ставке. Повышение ставки на 25-50 б.п., на наш взгляд, уже... читать дальше
.23 апреля 2021 года 09:47
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ставка ЦБ РФ, климатический саммит и макропубликации: - Банк России примет решение по ключевой процентной ставке; - Второй и последний день инициированного Соединенными Штатами... читать дальше
.23 апреля 2021 года 09:39
Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $65-66 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent снова возвращаются выше $65 за баррель, поддержанные неплохой статистикой по США. В то же время явное ухудшение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.