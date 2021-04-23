"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Freeport-McMoRan

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Оптимизму относительно перспектив компании в 2021 году будут способствовать продолжение роста добычи, позитивная динамика на рынке нефти и стабилизация цен на золото, полагает эксперт "Финама" Алексей Калачев.

"Хотя данные по выручке и прибыли за первый квартал 2021 года полностью совпали с консенсус-прогнозами, рынок воспринял результаты негативно, и стоимость акций компании в четверг после выхода отчетности снизилась на 3,23% - до $34,74. В годовом сравнении по отношению к низкой базе первого квартала 2020 года квартальные результаты выглядят впечатляюще, однако по отношению к ударным цифрам четвертого квартала 2020 года они смотрятся значительно скромнее", - отмечает аналитик.

Эксперт также обращает внимание, что в феврале Freeport-McMoRan утвердила новую финансовую политику в целях поддержания сильного баланса, увеличения доходов акционеров и расширения возможностей для будущего роста. В частности, возобновились квартальные выплаты дивидендов. Пока решено платить по $0,3 на акцию в год или по $0,075 за квартал. После снижения величины чистого долга до уровня ниже $4 млрд компания намерена возвращать акционерам не менее 50% свободного денежного потока, указывает Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - ведущая международная горнодобывающая компания, один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий 4-е место по объемам добычи с долей рынка около 5%.

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