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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Бонды Аэрофлота могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - ITI Capital
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23 апреля 2021 года 11:23

Бонды Аэрофлота могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - ITI Capital

Бонды "Аэрофлота" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии ITI Capital.

""Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций - как традиционных, так и вечных. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд руб., решение по нему может быть принято уже до майских праздников, сообщил менеджмент "Известиям". Также руководство группы сняло опасения инвесторов относительно допэмиссии. Компания рассматривает различные варианты финансирования деятельности, но о повторном размещении акций и продаже "Победы" речи не идет. Бумага может быть интересна для инвестиций на долгий срок", - пишут эксперты ITI Capital.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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