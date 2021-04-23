ПСБ рекомендует держать акции "М.Видео" с целью 774 руб

Аналитики Промсвязьбанка позитивно оценивают финрезультаты Группы "М.Видео" за 1К21 и рекомендуют держать акции компании с целью 774 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

""М.Видео" опубликовала операционные результаты за 1К21. Общие онлайн-продажи компании выросли на 62,8%, до 92,4 млрд рублей, составив 66,8% от GMV Группы. Выросли обороты мобильной платформы (90,3%) и веб-платформы (32,5%). Сеть магазинов на конец марта 2021г составила 1 098 магазинов всех форматов (+60 г/г или +24 с начала года) в 295 городах России. Мы позитивно оцениваем полученные результаты. Основными драйверами роста остаются успешные запуски цифровых продуктов, рост количества чеков и среднего чека. Мы сохраняем позитивные ожидания по акциям "М.Видео" как с позиции роста цены акций, так и с позиции дивидендов. Целевой уровень по бумаге 774 руб. за акцию, рекомендация "держать"", - отмечают аналитики ПСБ.

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