Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до 75 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль, отмечают эксперты Sber CIB. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России. В результате рубль может подорожать до 75 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent, преодолев рубеж $65,5 за баррель, движутся к отметке $66. Если выходящие в течение дня индексы деловой активности (PMI) в развитых странах будут оптимистичными (особенно в США), то нефть подорожает до $66,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB. Впрочем, по их мнению, если рынки акций продолжат снижаться, рост нефтяных котировок также замедлится.

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