Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ставка ЦБ РФ, климатический саммит и макропубликации:

- Банк России примет решение по ключевой процентной ставке;

- Второй и последний день инициированного Соединенными Штатами глобального климатического саммита, который проводится в виртуальном формате;

- Ожидаются предварительные индексы деловой активности для развитых рынков и данные по продажам на первичном рынке жилья в США.

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