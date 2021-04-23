Открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в плюсе - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, с повышением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3605-3615 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3590, 3570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи способен продолжить обновление своих исторических максимумов при поддержке растущих цен на нефть", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация мартовской статистики по продажам новых домов в США (17:00 МСК).

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