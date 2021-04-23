Цена акций Распадской сохраняет перспективы роста в долгосрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций "Распадской" сохраняют перспективы роста в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировкам акций "Распадской" (+7,7%) удалось достигнуть новых исторических максимумов в четверг. Рост обусловлен поглощением компании "Южкузбассуголь" и выделением угольных активов Evraz. "Распадская" существенно увеличит производство и EBITDA. Интригу составляет механизм выделения из состава Evraz и дальнейшая стратегия по дивидендам. Акции перекуплены, но на длинной "дистанции" пространство для подъема сохраняется", - указывает аналитик инвесткомпании.

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