Среднесрочные перспективы рубля негативны - "Алор Брокер"

Среднесрочные перспективы курса рубля к доллару негативны, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в четверг укрепился к доллару на 1,6%, уйдя под поддержку 76 руб./$1. Сейчас впереди у пары промежуточное сопротивление в районе 75,3 руб./$1. Повышение ключевой ставки Банка России уже заложено в котировки российской валюты, - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании. - В среднесрочной перспективе продолжаем смотреть на рубль с пессимизмом. Рост спроса на валюту, в том числе за счет туризма, вызовет снижение сальдо торгового баланса РФ. Нельзя даже исключать того, что все положительное сальдо просто будет "съедено" Минфином за счет покупки валюты в ФНБ. Что касается ближайшего времени, то теплится надежда, что крупные западные спекулянты начнут играть на повышение курса российской валюты, оказав ей незначительную и очень недолгую поддержку".

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