Рубль во 2К21 будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1 - "Финам"

Рубль во 2К21 будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1, полагают аналитики "Финама".

"Что касается перспектив рубля на II кв. 2021г, во многом его динамика зависеть от влияния геополитического и санкционного факторов, - отмечается в комментарии экспертов инвесткомпании. - Эскалация конфликта между Россией и западными странами идет по нарастающей, а вероятность налаживания дипломатического диалога невелика. На данный момент основными "точками" давления на Россию являются вопросы применения запрещенного химического оружия, а также соблюдения прав человека. Ранее введенные санкции в основном носили персональный характер и имели минимальное влияние на российскую экономику. Если же против России будут применены более жесткие меры, в том числе в отношении суверенного долга, вероятно резкое снижение курса нацвалюты".

Помимо этого, на курс рубля во втором квартале будет оказывать влияние пандемическая обстановка в мире и, в частности, в Европе. Эксперты "Финама" считают, что несмотря на наметившийся в последний месяц рост заболеваемости в странах Старого Света, к концу второго квартала по мере расширения программ вакцинации можно ожидать постепенной нормализации ситуация, что в свою очередь будет способствовать возвращению risk-on настроений.

Также, на взгляд аналитиков, важное значение для рубля будет иметь дальнейшая динамика доходностей американских казначейских облигаций. В случае их дальнейшего роста существует вероятность перетока капитала с развивающихся рынков в госбумаги США, что будет оказывать давление на активы EM, в том числе на рубль.

Ожидается во 2К21 и постепенное увеличение добычи в странах ОПЕК+, что вкупе с обозначенными выше факторами будет оказывать сдерживающее воздействие на цены "черного золота". По мнению экспертов "Финама", цены на нефть марки Brent стабилизируются в диапазоне $62-68 за баррель, что будет иметь, скорее, нейтральное влияние на курс рубля.

"Касательно фактора денежно-кредитной политики, в 2021г ЦБ РФ будет переходить от мягкой ДКП к нейтральной и, вполне возможно, завершит этот переход до конца года. В этой связи во втором квартале вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки. Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет способствовать замедлению темпов роста цен - к середине 2022г Банк России ждет возвращения инфляции к целевому уровню 4%. В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте. Однако во втором квартале этот эффект будет малоощутим как за счет влияния описанных выше факторов, так и ввиду отсроченного влияния ДКП на изменения инфляции", - отмечают эксперты инвесткомпании.

С учетом обозначенных выше факторов аналитики ожидают, что во II кв. 2021г российский рубль будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1.

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