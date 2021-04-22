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22 апреля 2021 года 18:25
ЦБ РФ на заседании 23 апреля может повысить ключевую ставку на 50 б.п. - Банк "Открытие"
ЦБ РФ на заседании 23 апреля может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5% годовых, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Вариант более агрессивного изменения ставки на 50 б.п. до 5,0% весьма вероятен. Основные причины этого: сохранение высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, усиление действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России, а также сформировавшиеся рыночные ожидания более высокого роста уровня ставок", - указывает эксперт банка. Несмотря на то, что наблюдаемое продолжение быстрого ускорения роста цен производителей во многом связано с динамикой нефтяных цен, динамика цен в наиболее близких в розничному рынку отраслях остается выше уровня 10% г/г. Рост потребительских цен также не дает много поводов для оптимизма, отмечает Петроневич. Несмотря на замедление роста цен в марте по сравнению с февралем с 0,78% до 0,66% м/м, рост базовых цен со снятой сезонностью наоборот ускорился с 0,6% до 0,75% м/м. Основная причина замедления, на взгляд эксперта, состоит в том, что в марте началась в целом ожидаемая понижательная коррекция уровня цен на плодоовощную продукцию - пусть и несколько преждевременно по сравнению с устоявшимся периодом начала данного процесса в мае-июне. Но при этом рост продовольственных товаров, включаемых в базовую инфляцию, с устранением сезонности наоборот ускорился с 0,7% м/м до 1% м/м, а годовые темпы возросли с 5,7% г/г в феврале до 6,2% г/г по итогам марта. Оперативная недельная статистика также свидетельствует о сохранении высоких текущих темпов инфляции около 0,2% в неделю. "Основным фактором продолжающегося ускорения роста цен в пищевом секторе остается динамика валютного курса, - подчеркивает Петроневич. - По сравнению с предыдущим заседанием курс рубля ослаб на 3-4,4% по отношению к доллару, евро и юаню из-за усиления геополитической напряженности и введения санкций, а также снижения котировок российских долговых инструментов в том числе из-за анонсированного ужесточения политики Банка России. При этом с начала апреля возобновился рост мировых долларовых цен на продовольствие: рост индекса мировых цен на такие товары как пшеница, сахар, масло, рис, кофе и другие, взвешенный по весам, приближенным к используемым Росстатом для расчета ИПЦ, с начала апреля составил более 6% и достиг максимальных значений с 2014 г. Динамика мировых цен наряду со слабым рублем и анонсированными В.В. Путиным 21 апреля программами господдержки населения и экономики являются новыми проинфляционными факторами и выступают в пользу более решительного увеличения ставки Банком России". По мнению эксперта, на финансовом рынке также сформировались рыночные ожидания увеличения ключевой ставки на 50 б.п. до 5%, что в целом соответствуют ранее озвученным намерениям Банка России перейти из режима мягкой в режим нейтральной денежно-кредитной политики, которой соответствует уровень ключевой ставки от 5% до 6%. Изменение ключевой ставки всего на 25 б.п. в этих условиях может дать рынкам "обратный" сигнал, что Банк России не спешит с переходом к нейтральной политике в текущих макроэкономических условиях, считает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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