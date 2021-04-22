"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций НЛМК в течение 2021г

Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы котировок акций "НЛМК" в течение текущего года и рассчитывают на продолжение роста финансовых результатов компании во втором квартале, говорится в комментарии.

"НЛМК" представил в четверг консолидированную финансовую отчетность за I квартал 2021 года. Результаты оказались предсказуемо сильными на фоне высоких цен на рынке стального проката, констатирует эксперт Алексей Коренев.

Совет директоров рекомендовал по итогам квартала выплатить в виде дивидендов $600 млн, что фактически составляет 133% свободного денежного потока или 77% чистой прибыли за этот период. "Компания проявила щедрость к акционерам, как к контролирующему, так и к миноритариям. Видимо, было уже поздно реагировать на "угрозу" в речи президента РФ В. Путина увеличить налоговую нагрузку для компаний, предпочитающих дивиденды инвестициям. Впрочем, "НЛМК" в основном завершила предыдущий инвестиционный цикл, а к следующей масштабной модернизации приступать еще рано. В этом году имеет смысл воспользоваться на редкость удачной конъюнктурой, чтобы увеличить отдачу для акционеров", - пишет Коренев.

Квартальные дивиденды "НЛМК" составят 7,71 рубля на акцию, что к цене закрытия рынка в четверг дает дивидендную доходность на уровне 2,9%. Похоже, указывает эксперт инвесткомпании, что годовая доходность акций "НЛМК" в этом году покажет двузначную величину, что будет поддерживать их котировки.

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