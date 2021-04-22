"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Название Доля в портфеле, % Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, % "АЛРОСА", ао 10 17,9 "Газпром нефть", ао 10 8,5 "Газпром", ао 10 4,4 "ЛУКОЙЛ", ао 10 9,6 "Магнит", ао 10 10,4 Ozon, ADS 10 0 Polymetal, ао 10 7,5 Сбербанк, ао 10 6,7 "Сургутнефтегаз", ап 10 15,8 "Татнефть", ао 10 10

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Ozon и убрав акции "Ростелекома". "По завершении "Дня стратегии" мы фиксируем прибыль в акциях "Ростелекома". Представленные стратегические прогнозы роста компании до 2025 года в целом уже заложены в консенсус-оценку акций", - говорится в комментарии. "Мы добавляем ADS Ozon, которые с высокой долей вероятности будут включены в индекс MSCI Russia уже в мае. Потенциальный спрос со стороны индексных фондов больше $200 млн. Это может стать драйвером переоценки бумаг компании в ближайший месяц, равно как и публикация 18 мая отчётности за первый квартал 2021 года", - указывают эксперты.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.