.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1820 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 апреля 2021 года 17:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1820 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1820 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,38%, стоп-приказ: 1649 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Формирование восходящего тренда в котировках золота поддерживает компании, занимающиеся добычей драгоценных металлов, констатируют эксперты. Компания Polymetal за три месяца 2021 года произвела золотого эквивалента на 3% более по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж золота увеличился на 3% - до 280 тыс. унций. Рост выручки составил 20% - до $593 млн. Также аналитики отмечают, что по итогам 2020 года Polymetal может выплатить дивиденды в размере $0,89 на одну акцию в случае одобрения акционерами на общем годовом собрании 26 апреля 2021 года, что также является аргументом в пользу покупки бумаг компании. "С технической точки зрения, котировки акций компании находятся выше 50-дневной скользящей средней, преодолев нисходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 1649 рублей риск на портфель составит 0,51%", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
22 апреля 2021 года 17:49
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы котировок акций "НЛМК" в течение текущего года и рассчитывают на продолжение роста финансовых результатов компании во втором квартале, говорится в комментарии. "НЛМК" представил в четверг консолидированную финансовую отчетность за I квартал 2021... читать дальше
.22 апреля 2021 года 17:26
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Ozon и убрав акции "Ростелекома". "По завершении "Дня стратегии" мы фиксируем прибыль в акциях "Ростелекома". Представленные стратегические прогнозы роста компании до 2025 года в целом уже заложены в... читать дальше
.22 апреля 2021 года 16:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $50, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство инвестиционных домов стали... читать дальше
.22 апреля 2021 года 16:26
Вероятно сдержанное падение котировок бумаг TCS Group в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "TCS Group в среду объявила о программе обратного выкупа GDR в период с 22 апреля по 31 августа текущего года с максимальным объемом $45 млн. Новости позволили... читать дальше
.22 апреля 2021 года 16:04
Рубль, вероятно, будет торговаться в мае текущего года в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рубль не ослаб после введения санкций США на первичный госдолг РФ, так как ограничения оказались относительно мягкими, констатирует... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:46
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интернет-компания представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в среду, 28 апреля. На фоне консолидации... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:27
Акции Verizon Communications привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Прогнозная цена бумаги на горизонте года - $62 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший оператор мобильной связи Verizon Communications... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:07
ММК по-прежнему подвержен риску роста цен на железную руду, говорится в обзоре Альфа-банка. "ММК" в среду представил сильные финансовые результаты за 1К21. EBITDA достигла $726 млн, что на 64% выше г/г. и на 3,3% выше ожиданий рынка. Рентабельность "ММК" улучшилась на 8% к/к до 33% на фоне ралли... читать дальше
.22 апреля 2021 года 14:46
Аналитики "Финама" положительно оценивают перспективы Edison в текущем году и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании с целью $71,48 на март 2022г, что соответствует потенциалу 16,9% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Калифорнийская электросетевая компания... читать дальше
.22 апреля 2021 года 14:21
Драйверы для возврата цены нефти к уровню выше $65 за баррель Brent пока отсутствуют, и котировки могут продолжить снижение, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Нефть в среду продолжила снижение, и в четверг фьючерсы Brent находятся на уровне в $65/барр., - пишут аналитики банка. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.