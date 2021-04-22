.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль будет торговаться в мае в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1 - Совкомбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 апреля 2021 года 16:04
Рубль будет торговаться в мае в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1 - Совкомбанк
Рубль, вероятно, будет торговаться в мае текущего года в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рубль не ослаб после введения санкций США на первичный госдолг РФ, так как ограничения оказались относительно мягкими, констатирует эксперт банка. "В предыдущие месяцы над российским рынком висела санкционная неопределенность, инвесторы закладывали в цены активов разные сценарии, в том числе более жесткие. Наступление ясности в санкционной истории стало позитивным моментом для рубля. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии", - отмечает Васильев. Кроме этого, указывает аналитик Совкомбанка, президент США заявил о желании деэскалации в отношениях с России. Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне между Россией и США в ближайшие месяцы может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам. "Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций - таких как введение ограничений на вторичный рынок ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов - не последует. Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль", - пишет Васильев в своем комментарии. Также в пользу российской валюты, по его мнению, будут выступать относительно высокие цены на нефть. Кроме того, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией снизит спрос на валюту для внешнего туризма. Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ и замедление инфляции увеличат реальную рублевую процентную ставку. Это будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль, уверен Васильев. Эксперт Совкомбанка также обращает внимание, что в мае будет снижаться поддержка рубля со стороны текущего счета платежного баланса РФ. Восстановление экономической активности будет стимулировать спрос на импорт. Кроме этого, в мае начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что также увеличивает спрос на валюту. С точки зрения сезонности, отмечает аналитик, май является относительно слабым месяцем в году для рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 1%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
22 апреля 2021 года 17:49
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы котировок акций "НЛМК" в течение текущего года и рассчитывают на продолжение роста финансовых результатов компании во втором квартале, говорится в комментарии. "НЛМК" представил в четверг консолидированную финансовую отчетность за I квартал 2021... читать дальше
.22 апреля 2021 года 17:26
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Ozon и убрав акции "Ростелекома". "По завершении "Дня стратегии" мы фиксируем прибыль в акциях "Ростелекома". Представленные стратегические прогнозы роста компании до 2025 года в целом уже заложены в... читать дальше
.22 апреля 2021 года 17:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1820 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,38%, стоп-приказ: 1649 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Формирование восходящего тренда в... читать дальше
.22 апреля 2021 года 16:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $50, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство инвестиционных домов стали... читать дальше
.22 апреля 2021 года 16:26
Вероятно сдержанное падение котировок бумаг TCS Group в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "TCS Group в среду объявила о программе обратного выкупа GDR в период с 22 апреля по 31 августа текущего года с максимальным объемом $45 млн. Новости позволили... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:46
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интернет-компания представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в среду, 28 апреля. На фоне консолидации... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:27
Акции Verizon Communications привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Прогнозная цена бумаги на горизонте года - $62 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший оператор мобильной связи Verizon Communications... читать дальше
.22 апреля 2021 года 15:07
ММК по-прежнему подвержен риску роста цен на железную руду, говорится в обзоре Альфа-банка. "ММК" в среду представил сильные финансовые результаты за 1К21. EBITDA достигла $726 млн, что на 64% выше г/г. и на 3,3% выше ожиданий рынка. Рентабельность "ММК" улучшилась на 8% к/к до 33% на фоне ралли... читать дальше
.22 апреля 2021 года 14:46
Аналитики "Финама" положительно оценивают перспективы Edison в текущем году и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании с целью $71,48 на март 2022г, что соответствует потенциалу 16,9% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Калифорнийская электросетевая компания... читать дальше
.22 апреля 2021 года 14:21
Драйверы для возврата цены нефти к уровню выше $65 за баррель Brent пока отсутствуют, и котировки могут продолжить снижение, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Нефть в среду продолжила снижение, и в четверг фьючерсы Brent находятся на уровне в $65/барр., - пишут аналитики банка. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.