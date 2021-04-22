Рубль будет торговаться в мае в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1 - Совкомбанк

Рубль, вероятно, будет торговаться в мае текущего года в диапазонах 73-78 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Рубль не ослаб после введения санкций США на первичный госдолг РФ, так как ограничения оказались относительно мягкими, констатирует эксперт банка. "В предыдущие месяцы над российским рынком висела санкционная неопределенность, инвесторы закладывали в цены активов разные сценарии, в том числе более жесткие. Наступление ясности в санкционной истории стало позитивным моментом для рубля. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии", - отмечает Васильев.

Кроме этого, указывает аналитик Совкомбанка, президент США заявил о желании деэскалации в отношениях с России. Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне между Россией и США в ближайшие месяцы может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам.

"Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций - таких как введение ограничений на вторичный рынок ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов - не последует. Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль", - пишет Васильев в своем комментарии.

Также в пользу российской валюты, по его мнению, будут выступать относительно высокие цены на нефть. Кроме того, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией снизит спрос на валюту для внешнего туризма.

Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ и замедление инфляции увеличат реальную рублевую процентную ставку. Это будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль, уверен Васильев.

Эксперт Совкомбанка также обращает внимание, что в мае будет снижаться поддержка рубля со стороны текущего счета платежного баланса РФ. Восстановление экономической активности будет стимулировать спрос на импорт. Кроме этого, в мае начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что также увеличивает спрос на валюту. С точки зрения сезонности, отмечает аналитик, май является относительно слабым месяцем в году для рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 1%.

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