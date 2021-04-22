"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 5378 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интернет-компания представит свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года в среду, 28 апреля. На фоне консолидации "Яндекс.Маркета", а также постепенного восстановления в сегментах поиска и такси, мы ожидаем увидеть рост выручки на уровне 48,5% г/г. Рентабельность скор. EBITDA при этом осталась под давлением, и основную роль здесь также сыграл "Яндекс.Маркет". По итогам года на фоне масштабных инвестиций убыток в EBITDA e-commerce может удвоиться. После заметной просадки акций холдинга из-за возбуждения дела со стороны ФАС котировки так и не отыграли большую часть снижения. На наш взгляд, это открывает неплохую возможность для входа в бумагу. Наша рекомендация для акций "Яндекса" - "покупать" с целевой ценой 5378 рублей", - указывает эксперт "Велес Капитала" Артем Михайлин.

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