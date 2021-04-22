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22 апреля 2021 года 15:27
Акции Verizon привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций - "Фридом Финанс"
Акции Verizon Communications привлекательны для долгосрочных дивидендных инвестиций, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Прогнозная цена бумаги на горизонте года - $62 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший оператор мобильной связи Verizon Communications представил смешанные результаты за прошедший квартал и подтвердил прогнозы на 2021 год. Консолидированные финансовые результаты в целом соответствуют ожиданиям инвестсообщества, отмечает эксперт. Выручка Verizon в потребительском сегменте бизнеса (B2C) оказалась равна $22,80 млрд, что немного выше консенсуса, закладывавшего ее на уровне $22,46 млрд. Общее количество абонентов компании за январь-март уменьшилось на 170 тыс., тогда как инвесторы рассчитывали, что оно вырастет на 49 тыс. "Конкуренты Verizon (AT&T Inc. и T-Mobile) проводят различные промоакции и даже предлагают клиентам бесплатные смартфоны с поддержкой 5G, чтобы удерживать и расширять абонентскую базу. Verizon делает своим клиентам более скромные предложения. Умеренная стратегия, направленная на повышение лояльности пользователей, оказывает позитивное влияние на показатель ARPA, который достиг $141,74 при прогнозе $135,85. Verizon ориентируется на абонентов, которые готовы к достаточно высоким расходам на мобильную связь. Однако такая политика может оказаться рискованной. T-Mobile уже значительно опережает Verizon по темпам развертывания высокоскоростной сети 5G и предлагает более доступные по цене тарифы новым клиентам", - обращает внимание Денисламов. "Если в квартальной отчетности AT&T и T-Mobile будет отражено более активное, чем предполагает прогноз, расширение абонентской базы, как это уже произошло в четвертом квартале 2020 года, мы получим еще одно доказательство обострения конкурентной борьбы, в которой позиции Verizon слабеют", - пишет он в своем комментарии. Менеджмент Verizon оставил без изменений прогнозы на весь 2021 год, отмечает аналитик "Фридом Финанс". Скорректированная EPS закладывается в диапазоне $5,00-5,15 (против $4,90 в 2020 году), капитальные затраты на развертывание 5G сети составят $2-3 млрд, общие CapEx запланированы в пределах $17,5-18,5 млрд. "Важно отметить, что за первые три месяца текущего года Verizon значительно увеличила долговую нагрузку из-за участия в федеральном аукционе FCC. В результате компания стала собственником крупнейшего в секторе пакета частот связи 5G за $45 млрд. Их цена оказалась гораздо выше, чем рассчитывали почти все аналитики, давшие соответствующий прогноз. В марте компания привлекла заимствования в объеме $31 млрд в дополнение к $12 млрд, которые были получены в конце 2020 года. Свободный денежный поток (FCF) компании позволяет выдерживать такую долговую нагрузку и выплачивать стабильные дивиденды с доходностью около 4,3%. Показатель FCF по итогам квартала значительно превзошел ожидавшиеся $3,95 млрд и составил $5,20 млрд. Покупка прав на большой объем частот связи нового поколения дает определенную уверенность в долгосрочной способности компании совершенствовать качество предоставляемых услуг", - указывает эксперт инвесткомпании. Таким образом, заключает Денисламов, основной сегмент бизнеса Verizon испытывает небольшое давление со стороны конкурентов, но на текущий момент, по его мнению, это не вызывает серьезных опасений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VERIZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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