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22 апреля 2021 года 15:07

ММК по-прежнему подвержен риску роста цен на железную руду - Альфа-банк

ММК по-прежнему подвержен риску роста цен на железную руду, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ММК" в среду представил сильные финансовые результаты за 1К21. EBITDA достигла $726 млн, что на 64% выше г/г. и на 3,3% выше ожиданий рынка. Рентабельность "ММК" улучшилась на 8% к/к до 33% на фоне ралли цен на сталь. Себестоимость слябов ожидаемо выросла на 19% к/к до $340/тонну на фоне роста цен на железную руду и металлолом и за счет коррекции курса рубля, указывает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

По его мнению, "ММК" по-прежнему подвержен риску роста цен на железную руду. В 1К21 рост цен на сырье был компенсирован ростом доли экспортных продаж (27% от совокупных продаж против 12% в 1К20), так как экспортные цены на сталь демонстрировали значительную премию к ценам на внутреннем рынке.

""MMK" рекомендовал дивиденды за 1К21 в размере, значительно превышающем квартальный СДП, что подчеркивает сильную финансовую позицию компании (чистый долг/EBITDA составил 0,08x, что ниже максимально-допустимого уровня 1x, установленного компанией). Объявленные дивиденды предполагают 1,795 руб. на акцию, или дивидендную доходность на уровне около 2,7% (не на годовой основе) и совокупные выплаты на уровне $265 млн", - отмечает Красноженов.

Также эксперт обращает внимание на заявление компании о том, что позитивные тенденции продолжают преобладать на рынке в 2К21. Во втором квартале, а именно в мае, ожидается запуск стана 1700 холодной прокатки, что в дальнейшем должно поддержать продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. Продажи готовой продукции в 2К21 по ожиданиям могут превысить 3,1 млн т, что при высоких ценах на сталь предполагает дальнейший рост EBITDA. Также можно ожидать высвобождения запасов на фоне начала строительного сезона в России, что должно позитивно повлиять на СДП за 2К21.

"Так как тихоокеанские цены на железную руду продолжают показывать новые максимумы на фоне ограниченного предложения Rio Tinto и Vale в 1К21 и на фоне сильного спроса со стороны Китая, мы ожидаем, что это найдет отражение в динамике внутренних цен на железную руду. Это может привести к дальнейшему увеличению себестоимости слябов, что в данный момент нивелируется высокими ценами на сталь. Мы отмечаем, что себестоимость слябов "Северстали" в 1К21 составила $185 на интегрированной основе против $340/т у "ММК". Это демонстрирует значительный эффект вертикальной интеграции. На Даляньской товарной бирже в среду сентябрьские фьючерсы на железную руду стоили $167/т, тогда как майские контракты (62% Fe) на бирже в Сингапуре - $182,95/т", - отмечает эксперт Альфа-банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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