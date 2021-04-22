"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Edison с целью $71,48

Аналитики "Финама" положительно оценивают перспективы Edison в текущем году и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании с целью $71,48 на март 2022г, что соответствует потенциалу 16,9% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Калифорнийская электросетевая компания Edison International 27 апреля, опубликует и результаты за I кв. 2021г. Консенсус Bloomberg по очищенному EPS за январь-март составляет $0,78 (+23,8% г/г) на акцию. Edison International на конец 2020 года являлась одной из самых "чистых" электроэнергетических компаний США с 35%-ной долей ВИЭ э/э в сетях и отсутствием угольных станций в портфеле. Кроме того, Edison International является оператором крупнейшей в США программы обеспечения зарядной инфраструктуры для электромобилей Charge Ready 2 стоимостью $436 млн", - указывает аналитик "Финама" Александр Ковалев.

Эксперт положительно оценивает перспективы роста финансовых показателей Edison International: рост выручки, движимый восстановлением спроса, в 2021г прогнозируется на уровне 2,6% г/г, а EBITDA 2021г за счет нормализации прочих операционных расходов может с запасом превысить отметку $5 млрд.

"Мы прогнозируем EPS 2021 года на уровне $4,8 и чистую прибыль за тот же финансовый период в размере $ 1,8 млрд. В таких условиях мы прогнозируем EPS компании в диапазоне $0,77-0,80 (+23,8-27% г/г). наша текущая рекомендация по акциям EIX - "покупать" с целевой ценой $71,48 на март 2022 года, что соответствует потенциалу 16,9% без учета дивидендов. Ожидаемая дивидендная доходность в 2021 году составляет около 4,4%", - заключает Ковалев.

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