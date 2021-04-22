ПСБ рекомендует держать акции НЛМК с целевой ценой 293 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценил финансовую отчетность "НЛМК" и рекомендует держать акции компании с целевой ценой 293 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста в 8% относительно текущих котировок, говорится в комментарии банка.

Группа "НЛМК" представила ожидаемо сильную отчетность за I кв. 2021г. Выручка выросла на 20% кв/кв до 2,9 млрд долл. благодаря росту цен на металлопрокат и увеличению доли готовой продукции в структуре продаж. Показатель EBITDA вырос на 31% кв/кв до 1,2 млрд долл. на фоне расширения ценовых спрэдов между металлопродукцией и сырьем. Рентабельность по EBITDA в I кв. повысилась до 41% по сравнению с 37% IV кв. 2020г. На фоне роста EBITDA, чистая прибыль компании в I кв. 2021г увеличилась до 775 млн долл. (+39% кв/кв).

"Мы позитивно оцениваем результаты "НЛМК" за 1 квартал т.г. На наш взгляд, устойчивый спрос на продукцию компании, а также высокий уровень цен окажут позитивное влияние на дальнейшую динамику продаж и объемов производства. Кроме того, завершение модернизации первых переделов НЛМК, сезонное восстановление спроса на российском рынке, реализация накопленных на конец 1 кв. 2021г запасов положительно отразятся на финансовых результатах компании. Наша целевая цена по акциям "НЛМК" составляет 293 руб./акцию, что предполагает потенциал роста в 8% относительно текущих котировок", - отмечает аналитик ПСБ Евгений Рябушкин.

Также в комментарии отмечается, что по итогам I кв. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 7,71 руб. за акцию, что соответствует дивдоходности 2,9%.

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