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22 апреля 2021 года 13:10
Индекс S&P 500 на торгах в четверг может протестировать отметку 4200 п. - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 на торгах в четверг может протестировать отметку 4200 п., отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий возврат к области исторического максимума, инициативу удерживают "быки". Благодаря небольшой коррекции на этой неделе индикатор RSI остается ниже зоны перекупленности (около 70 пунктов), поэтому мы отмечаем потенциал для обновления исторического максимума в краткосрочной перспективе. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов", - пишет старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова. Эксперт отмечает, что мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют смешанную динамику после сильной торговой сессии накануне. Европейские рынки находятся в зеленой зоне, но фьючерсы на S&P 500 снижаются, как и некоторые азиатские индексы. "Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов, - подчеркивает Пильгунова. - На текущий момент результаты опубликовали около 15% эмитентов, входящих в индекс S&P 500, причем квартальные отчеты более 85% из них оказались лучше ожиданий, обеспечив общий позитивный фон широком рынку. Эпидемическая ситуация по-прежнему оказывает негативное влияние на котировки, однако в меньшей степени, чем ранее, ввиду прогресса прививочной кампании. В то же время стоит отметить резкий рост заболеваемости в Индии и других странах Азии, где количество случаев COVID-19 обновляет новые пики. Кроме того, давление на фондовые рынки оказывают такие геополитические факторы, как ядерная сделка Ирана, военная активность на границе России и Украины, а также отношения континентального Китая и Тайваня. Тем не менее рынки по большей части игнорируют геополитические тренды, сосредоточив внимание на других актуальных тенденциях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SАКЦИИ-ПРОГНОЗ
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