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22 апреля 2021 года 12:01

"Финам" рекомендует покупать GDR X5 с целью 2735 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR X5 Retail с целевой ценой 2735 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18,67% с учетом дивидендов в перспективе 12 мес., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания держит руку на пульсе последних изменений потребительских настроений, а также является законодателем мод на российском рынке в сегменте продуктового ритейла. Стоит отметить, что X5 Retail занимает крупнейшую рыночную долю на рынке РФ по итогам 2020г. Причем это относится как к офлайн, так и онлайн продажам", - пишет аналитик "Финама" Артемий Шамшуков.

Эксперт указывает на следующие факторы привлекательности:

- Твердая намеренность X5 Retail вкладывать в цифровизацию бизнеса и переход к онлайн продажам. Это, на взгляд Шамшукова, действительно очень важно, так как, согласно данным Infoline, к 2030г на долю онлайн продаж среди всех розничных продаж продуктов питания в России будет приходится 11% (на данный момент этот показатель находится на уровне 0,9%).

- Компания подстраивается под текущую тенденцию снижения реальных доходов населения и тестирует магазины формата дискаунтеров.

- Х5 уделяет большее внимание готовому к употреблению питанию. По данным, приведенным на диаграммах выше, доля готовых к употреблению товаров увеличится с 6,2% сегодня до 9,5% в 2030г. На сегодняшний день компания уже сделала прогресс в этом направлении. В планах компании поднять уровень готовых к употреблению продуктов питания до 8,5% от общей выручки к 2023г (при текущем показателе в размере 2,5%).

- Выигрыш от эффекта масштаба. "Как крупнейшая компания в своем сегменте, Х5 вправе рассчитывать на повышенные показатели эффективности в силу экономии от масштаба. Более того, обычно самые крупные компании в определенном сегменте задают общие тренды для остальных, а не наоборот. В данном случае стоит отметить некоторый элемент независимости от других игроков индустрии", - указывает Шамшуков.

- Обновленная дивидендная политика. Благодаря общему росту бизнеса в сочетании с высокими денежными потоками и прибыльностью наблюдательный совет утвердил новую дивидендную политику, которая вводит промежуточные выплаты дивидендов и поддерживает целевой показатель чистый долг/ EBITDA (по МСФО 16) на уровне менее 2,0x, отмечается в комментарии. Совет директоров рассмотрит рекомендацию выплатить окончательные дивиденды за 2020г в размере 30 млрд руб. или 110,49 руб. на акцию 12 мая 2021г. "Учитывая нецикличный характер, а также зрелость бизнеса, мы полагаем, что Х5 будет становиться более привлекательной компанией с точки зрения размера дивидендных выплат. В наши прогнозы до 2022г заложен рост дивидендов на акцию в среднем на 9,5% в год", - отмечает аналитик "Финама".

Шамшуков видит два основных риска, связанных с данной компанией: снижение покупательской способности населения и государственное регулирование.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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