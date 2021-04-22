Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $63-65/барр. в четверг и пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $63-65 за баррель в четверг и пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Данные от API и Минэнерго США, свидетельствующие о слабости спроса (особенно в преддверии автомобильного сезона), наложились на новости о росте числа заболевших коронавирусом в Индии и Японии, что также ставит под сомнение потенциал для восстановления как мировой экономики, так и спроса на нефть и нефтепродукты. На этом фоне нефть растеряла идеи для роста, - отмечает Крылова. - На следующей недели в фокусе будет заседание ОПЕК+, но каких-либо новых изменений по квотам не ожидается, а значит, начнут возрастать риски перехода рынка нефти от баланса к профициту предложения. Мы полагаем, что в четверг-пятницу цена на нефть марки Brent останется в диапазоне $63-65 за баррель".

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