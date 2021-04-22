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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль в четверг может протестировать нижнюю границу диапазона 76-77 руб./$1 - "Локо-Инвест"
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22 апреля 2021 года 11:18

Рубль в четверг может протестировать нижнюю границу диапазона 76-77 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару в четверг может протестировать нижнюю границу диапазона 76-77 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в среду смог удержать диапазон 76,40-77,00 руб./$1, позитивно отреагировав на речь президента. Отсутствие выпадов в адрес Запада стабилизировало геополитическую премию в курсе, выводя на первый план действия экспортеров в преддверии приближающихся налогов. Возобновившееся снижение доллара и стабилизация цен на нефть - утренние факторы поддержки. Пока диапазон 76,00-77,00 руб./$1 может сохраняться, хотя сегодня ждем тест его нижней границы", - отмечает Полевой.

Эксперт подчеркивает, что послание Путина оказалось на удивление мирным и касалось развития человеческого капитала, поддержки наиболее уязвимых слоев населения и вложений в инфраструктуру (для улучшения эффективности экономики и развития территорий в регионах).

"Меры по снижению долговой нагрузки регионов за счёт средств федерального бюджета и льготные кредиты на инфраструктуру - новая часть, которая не затрагивались в рамках длящейся с 2018г истории Национальных проектов, - указывает Полевой. - Также президент акцентировал внимание на использовании рыночных инструментов для сдерживания инфляции и абсолютном приоритете ответственной бюджетной политики. Мы это трактуем как указание на низкие риски отступления от планов возвращения к исходной версии бюджетных правил с 2022г и сокращения программы госзаймов в 2021г. Новые же расходы будут покрыты за счёт резервов правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов казны и частичного использования средств ФНБ для вложений в инфраструктуру после уточнения в правительстве всего Национального плана. Вкупе с очень сдержанной частью выступления, нацеленной на внешнюю аудиторию, можно говорить о позитивном исходе для рынков и рубля".

Что касается пятничного решения ЦБ по ставке, то, на взгляд эксперта инвесткомпании, тут мало что поменялось. ЦБ придется оценивать риски, особенно в свете очередного ускорения недельной инфляции с 0,09% до 0,18% из-за удорожания мясной продукции, нового урожая овощей/фруктов, ряда потребительских товаров и гостиничных/туристических услуг. "Свой базовый прогноз повышения ставки на 25 б.п. мы решили сохранить, но вероятность шага в 50 б.п., очевидно, остается высокой. Для рубля любой исход будет нейтрально-позитивным, ОФЗ вряд ли отреагируют негативно, многое уже заложено в цены длинных бумаг", - прогнозирует Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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