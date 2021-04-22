BCS Express сохраняет долгосрочные позитивные ожидания по котировкам акций М.Видео

Аналитики BCS Express сохраняют долгосрочные позитивные ожидания по котировкам акций "М.Видео", сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Пучкарева.

Операционные результаты "М.Видео" за I квартал 2021 года можно назвать умеренно позитивными, считает аналитик инвесткомпании. По итогам января-февраля рост GMV составлял 24% г/г, в марте показатель снизился на 2,6% г/г из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда перед локдауном резко вырос спрос на бытовую технику и электронику. В начале апреля компания отмечает рост трехзначные темпы роста продаж из-за провала спроса в начале карантинных ограничений апреля 2020 года.

Рост выручки и сравнительно высокие дивиденды позволяют ожидать роста котировок акций "М.Видео", считает Пучкарев.

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